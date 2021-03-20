Trafik uygulamasında aranması çıktı gözaltına alındı Şahsın üzerinden 3 gram uyuşturucu çıktı

– Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Öztürkler Kavşağı’nda trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada bir araç sürücüsünün KOM şube ekiplerince aranması tespit edilince gözaltına alındı. Ayrıca şahsın üzerinden 3 gram uyuşturucu çıktı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Öztürkler Kavşağında genel trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında Düzce’den Sakarya istikametine seyir halinde olan A. S. idaresindeki otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü aranması olduğu tespit edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde de aracın muayene ve sigortasının olmadığı belirlendi. Şahıs bölgeye gelen KOM ekiplerince gözaltına alınırken, şahsın üzerinde de 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil bölgeye gelen çekici ile otoparka götürülürken, şahısla ilgili soruşturma başlatıldı.

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