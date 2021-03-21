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"Aşk karın doyurmaz balık yiyin" sloganı görenleri gülümsetti Balıkçılar, sezon kapanmadan balık yemeye davet etti

İHA

"Aşk karın doyurmaz balık yiyin" sloganı görenleri gülümsetti Balıkçılar, sezon kapanmadan balık yemeye davet etti

Denizlerde av sezonunun sona ermesine sayılı günler kala vatandaşları taze balık dolu tezgahlara davet eden Düzceli balıkçı, tezgahına astığı yazılarla görenleri gülümsetti.
1 Nisan 2021 tarihi itibariyle denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık sona erecek. Sezonun kapsanmasına sayılı günler kaldığına dikkat çekmek isteyen Düzceli Balıkçı Tuncay Kılıç, tezgahına astığı "Aşk karın doyurmaz balık yiyin" afişleri ile vatandaşları taze balık tüketmeye davet etti. Sezonun son günlerinde vatandaşları bol bol balık tüketmeleri yönünde tavsiyede bulunan Tuncay Kılıç, “Hamsi artık son günlerinin yaşıyor. Son demleri. Hamsi aynı lezzetini ve tadını koruyor. İsteyenler tezgahlardan alabilirler. Alternatif olarak çeşitli balıklarımız da bulunuyor. Ama son günlerinde hamsi en azından taze olarak yenmeli. Tezgahlarda hamsi var, vatandaşlarımız buyursunlar gelsinler. Pandemi de özellikle balık tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tamamen doğal. Çeşitlilik de devam ederken, sezon da henüz kapanmamışken vatandaşlımızın balık tüketmesini tavsiye ediyoruz. Hamsinin fiyatı şu anda 30 lira” dedi.

“Tezgahına astığı yazılarla görenleri gülümsetti
Balığa talebi artırmak için tezgahına astığı yazılarla da görenleri gülümsetti. Pandemi döneminde balık tüketilmesi gerektiğinin altını çizen balıkçı Kılıç, “Tezgahımıza çeşitli yazılar astık. Görenlerin dikkatini çekmesini böylelikle balığa rağbetin artmasını istiyoruz. Aşkın karın doyurmadığı balık yenmesi gerektiğini, virüs savar hamsi geldiğini yazdık. Ciddi anlamda bu dönemde hamside bulunan o yağ alınmalı ve vücuda girmeli diye düşünüyoruz. Biz de her gün balık yiyoruz bu nedenle” diye konuştu.

“Yasakla birlikte balıkçılık bitmiyor”
Av yasağı sonrasında da balıkçılığın devam ettiğine dikkat çeken Kılıç son olarak, “Hamsinin yeri her zaman ayrıdır. Tabii ki de diğer balıklar var ama hamsinin yanında alternatif oluyorlar. Sezon başında palamut bu dönemde ise hamsi rağbet görüyor. Av yasağından sonra normal balıkçılık devam edecek. Yasakla birlikte komple balıkçılık bitmiyor. Büyük teknelere yasak geliyor ama ufak tekneler yine denizden belirli balıkları çıkarabiliyor. Biz devam edeceğiz. Balık var, balık yok olmuyor. İstavrit, mezgit, tekir, barbun yılın 12 ayı çıkan balıklar. Onun dışında çiftlik balıkları kelle balık dediğimiz çupra, levrek ve somon gibi balıklar yıl boyunca bulunuyor. Hepsinden de tercih ediyor vatandaşlarımız. Fiyatlar şu an gayet makul. Mezgit 20 lira, hamsi 30 liradan satışa çıkıyor” şeklinde konuştu.

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