Bisikletiyle karşıya geçen adama otomobil çarptı Kısıtlamada yol servisine giden sürücü, bisikletliye çarptı Kaza sonrasında bisiklet 50 metre savruldu

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– Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda yaya geçidinden bisikleti ile geçmeye çalışan adama, yol servisine giden otomobil çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir bağlantı yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ümit B.’ye, Bahçeşehir bağlantı yolundan Düzce istikametine seyir halinde olan ve yol yardıma gittiği öğrenilen Ferdi A. idaresindeki 34 RKB 94 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Ümit B. havada taklalar atarken, bisiklet yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı bisiklet sürücüsü Ümit B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kısa süreli tek şeritten verilen yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken, sürücü Ferdi A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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