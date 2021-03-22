Sanayi beklentilerini karşılayan proje başarıyla tamamlandı

Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu’nun “İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında yaptığı proje başarılı bir şekilde tamamlandı.

“Sanayi Beklentilerini Karşılayan Mesleki Eğitim Altyapısının Yenilikçi Teknolojiler ile Desteklenerek Geliştirilmesi” başlıklı proje, 2019 yılında başladı ve 2021 yılında başarı ile tamamlandı. Meslek yüksekokuluna önemli kazanımlar sağlayan proje hakkında, Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nursel Altan Özbek, önemli bilgiler paylaştı.

Özbek, “Üniversitemiz Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Makine ve Metal Teknolojileri ile Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri bölümlerindeki programlar, imalat sanayine yönelik teorik bilgiden daha çok pratik bilgiye ihtiyaç duyan programlardır. İmalat sanayinin meslek yüksekokullarından beklentisi de pratik bilgiye sahip, teknolojiyi kullanabilen ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması yönündedir. Bu proje ile alınan ve sanayide aktif bir şekilde kullanılan; Endüstri 4.0 eğitim setleri, ısıl işlem fırını, sertlik ölçme cihazı ve yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile geliştirilmiş olan laboratuvarlarımız sayesinde, Meslek Yüksekokulumuz; imalat sektörünün en büyük problemleri arasında birinci sırada bulunan nitelikli eleman açığını gidermesi, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu, hızla gelişen ve değişen dünya şartlarında, talepleri karşılayabilmek için, nitelikli eleman eğitimini gerçekleştirmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretebilme yeteneğine kavuşması gibi birçok önemli kazanımlar elde etmiştir” ifadelerini kullandı.

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