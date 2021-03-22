Teknofest’te Düzce rüzgarı esecek

– Düzce Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’e 194 proje ile başvuruda bulundu. Başvuruda bulunduğu projelerle ilk onun içine girdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı(T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivaldir. Düzce’de salgın hastalık döneminde birçok sıkıntı ile mücadele eden öğretmen ve öğrencilerin büyük özveri ile hazırladıkları 194 proje ile Teknofest'e katılma başvurusu yaptı.

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