Çamköy kavşağına zeytin ağaçları dikildi

– Düzce Belediyesi, Kuzeybatı Çevre Yolu Çamköy mevkiindeki yonca kavşağında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına başladı. Yeni dikilen zeytin ağaçlarıyla kavşağa yeni bir görünüm kazandırıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ege bölgesinden getirilen zeytin ağaçlarını da kavşağın belirli noktalarına dikti. Zeytin ağacının refah, barış ve bereketin simgesi olduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Düzce’miz için üretme, şehrimizi güzelleştirme çabası içindeyiz. Geleceğe yönelik fikir ve projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Tabii bu süreçler hep zamana dayalı. Yeşile, doğaya ve çevreye önem veren bir anlayışa sahibiz. Düzce’mizin her bölgesinde ağaçlandırma çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Toprakla buluşturduğumuz her fidan bizden sonraki nesillerin geleceği, nefesi. Özellikle şehrimizin iklim koşullarına ve toprak yapısına uygun olarak ekimini gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmaları ile Düzce güzel bir yeşil alana daha kavuşmuş olacak" dedi.



"Bu kadarla sınırlı kalmayacağız"

Çamköy mevkiinde binden fazla ağaç diktiklerini ifade eden Başkan Özlü, "Bunların içinde Ege bölgesinden getirdiğimiz zeytin ağaçları da mevcut. Tabi bu kadarla sınırlı kalmayacağız. Düzce’mizin geleceğine yatırım yapmaya; peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarımıza farklı bölgelerde devam edeceğiz. Bu süreçte Düzce için her zaman yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen değerli iş insanı Refik Kuruoğlu’na Çamköy mevkiin de yaptığımız çevre düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



