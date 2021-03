Başkan Özlü: “Düzce’nin su sorununu çözüyoruz”

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısıyla mesaj yayımlayarak suyun doğru kullanımı doğrultusunda sosyal bilinç oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Özlü, “Su israfını önleyecek tedbirler almak hepimizin insanlık görevimizdir” dedi.

İnsanların içilebilir temiz suya erişiminde yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi ve su kaynaklarının korunması konusunda sosyal bilinç oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiğini kaydeden Başkan Özlü, “Enerjiden sanayiye, turizmden ulaşıma kadar hayatın tüm alanlarında yaşamsal önem arz eden yegane kaynak sudur. Hem insanlar hem de doğadaki tüm canlıların bağımlı oldukları su, hayat zincirimizde önemli yere sahiptir. Bütün canlılar için en önemli servet olan su, tüm zamanlarda hayatımızın bir parçası olmuştur. İnsanlar su kaynaklarına yakın bölgelere yerleşerek, su etrafında büyük medeniyetler kurmuşlardır” diye konuştu.



"Düzce'nin su sorununu çözüyoruz"

Temiz suyun yanlış kullanımlarla kirlendiğini belirten Başkan Özlü, “İçme ve kullanım suyu olarak tüketiminin yanı sıra, tarımsal sulama, enerji üretimi ve turizm gibi birçok alanda istifade ettiğimiz su, yanlış kullanım nedeniyle her geçen gün temizliğini kaybetmekte, kirlenmektedir. Suyun israf edilerek kullanılması ve küresel ısınma gibi nedenlerle de su kaynakları her geçen gün azalmakta, sulak ve verimli topraklar kuraklaşarak çölleşmektedir. Bu konuda devletimizin yetkili organları tarafından alınacak tedbirlerin yanı sıra, birey olarak bizlere de bir takım görevler düşmektedir. Günlük hayatta su israfını önleyecek tedbirler almak ve bu yönde tutum sergilemek hem vatandaşlık hem de insanlık görevimizdir. Hep birlikte suyu dikkatli kullanalım ki geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakalım. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızın Dünya Su Günü'nü kutluyor, kuraklığın olmadığı sağlıklı ve huzurlu bir dünya temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“İçme suyuna yatırım yapıyoruz”

Düzce Belediyesi olarak suyun temini ve dağıtımı konusunda önemli yatırımlara imza attıklarını da açıklayan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “İçme suyu arıtma tesisimize farklı kaynaklardan su temini yaparak vatandaşlarımızın günün her saati suya ulaşmaları için ekiplerimizle mücadele ediyoruz. Yeni su hatlarının döşenmesine başlıyoruz. Böylece hem kaçaklar önlenmiş olacak hem de asbestli borulardan kaynaklı sorunlar sona erecek. Ayrıca DSİ ile birlikte yeni bir regülatör kuruyoruz. Düzce’nin en az 50 yıllık su sorununu çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

