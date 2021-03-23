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Uyuşturucuyu imalathanesine çevrilen eve baskın Evine uyuşturucu imal için düzenek kuran şahıs gözaltına alındı

İHA

Uyuşturucuyu imalathanesine çevrilen eve baskın Evine uyuşturucu imal için düzenek kuran şahıs gözaltına alındı

– Düzce’nin Konuralp bölgesinde uyuşturucu imal edilip satıldığı ihbarını alınan eve Jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Baskında uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu imal edilmek için kurulu düzenle yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Olay Düzce’nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orhangazi Mahallesi’nde ikamet eden S.T.’nin evinde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği kurduğu ve ticareti yaptığı ihbarını aldı. Şüpheliye ait evde KOM şube müdürlüğü ekipleri ile baskın yapıldı. Yapılan baskında 406 gram esrar, 75 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu imal edilmek için kurulan düzenek üzerinde 4 adet havalandırma motoru, 1 adet ph ölçer, 2 adet dijital ısı ve nem ölçer, 1 adet bitki gözlem merceği, 3 adet güç kaynağı, 3 adet zaman ayarlı priz, 20 adet ışık kaynağı, 8 adet grov lamba, 15 metre alüminyum havalandırma borusu, 2 adet vantilatör, 1 adet nemlendirme için buhar makinası, 2 litre PH kalibrasyon sıvısı ele geçirildi.
Evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli S.T. gözaltına alınarak Jandarma komutanlığına götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

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