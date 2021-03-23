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Power Defense serisi kusursuz sadeliği ile dikkat çekecek Seri; ticari ve endüstriyel binalar ile konut segmentini de kapsayacak şekilde genişletildi

İHA

Power Defense serisi kusursuz sadeliği ile dikkat çekecek Seri; ticari ve endüstriyel binalar ile konut segmentini de kapsayacak şekilde genişletildi

Güç yönetimi markası Eaton; ticari endüstriyel, bina ve konut segmentlerinde ihtiyaçları karşılayarak, koruma sunacak olan Power Defense serisinin lansmanını EMEA bölgesinde duyurdu.
Eaton; ticari endüstriyel, bina ve konut segmentlerine ihtiyaçları karşılayacak ve koruma sunacak olan Power Defense serisinin lansmanını EMEA bölgesinde duyurdu. Şirket tarafından piyasaya yeni sunulan Power Defense kompakt tip devre kesici (MCCB) serisi, ticari ve endüstriyel binalar ile konut segmentini de kapsayacak şekilde genişletti. Kompakt bir tasarıma sahip olan devre kesici üründe, yüksek seviyede bir sistem standardizasyonu sağlandı. Ücretsiz indirilebilen Power Exper Protection Manager (PXPM) yazılımı ile kullanıcıların arayüz aracılığı ile devre kesiciyi kontrol, test etmesi ve sıkıntıları gidermesine de imkan tanındı.
Yeni ürün, Power Xpert Açtırma Ünitesi (PXR) üzerinde bir USB bağlantısıyla, PXPM yazılımı ile kullanıcıya ek bir test kitine ihtiyaç duymadan geçmiş olay özetleri, iyileştirilmiş ve basitleştirilmiş hata tanımlama ve test fonksiyonları için gerçek zamanlı veriler sağlarken, zamandan ve paradan tasarruf edinilmesine de imkan tanıyor.

Daha küçük ve kompakt
Power Defense serisi, 800 A'e kadar termik manyetik akım değerine ve pano imalatında esnekliği sağlamak üzere ürün serisi, 3 ve 4 kutuplu konfigürasyona sahip dört farklı boyutta mevcut. Ayrıca, ürün platformu, daha fazla özelleştirmeyi sağlayan sahada takılabilir çeşitli aksesuarlarla donatılan ürün portföyü; çeşitli modüller, yardımcı kontaklar, soketler, motor mekanizmaları, kurma kolu mekanizmaları, artık akım modülleri (RCD'ler), düşük gerilim röleleri, şönt açtırma röleleri ve daha fazlasını içeriyor. Son olarak, Power Defense daha küçük, daha dar ve daha kompakt olan tamamen yeni bir yardımcı kontağa sahip. Bu sayede pano imalatçılarının tek bir panoya daha fazla yardımcı kontak bağlantısı monte etmesini sağlıyor.
Power Defense ayrıca veri sağlama ve kaynak sağlama yetenekleri açısından da fazladan yol kat etti. Şalter gövdesindeki QR kodları, ürün özelliklerini ve her bir devre kesiciye ilişkin ayrıntılı test raporlarını sağlarken, Eaton’ın önceki tip ve sipariş numaralarının bir kombinasyonu olan yeni akıllı ürün numaraları, teslimat hatası riski olmadan tatmin edici bir kaynak sağlama sürecini garanti ediyor. Power Defense, sahip olduğu birçok özelliği ile en üst seviyedeki güç sistemi koruması sağlıyor.

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