Propolis pastil tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı oluyor

Düzce Üniversitesi’nde analiz edilerek üretilen Arı Mucizesi Propolis ürünlerinden en çok tercih edilen 'propolis pastil', tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olduğu gibi pastildeki propolis ve diğer etkenlerin henüz ağızdayken vücuda nüfuz etmesi sağlanıyor.

Korona virüs salgını sonrasında en çok tercih edilen alternatif tıp ürünlerinin başında gelen propolis, Düzce Üniversitesi’nde analiz edilerek Arı Mucizesi ürünleri ile buluştu. Arılar tarafından toplanarak işlenen propolis, arıların yuvaları olan kovanı propolisle kaplayıp yeni doğan arılara besin olarak veriliyor. Adını Yunanca pro “savunma” ve polis “şehir” kelimelerinin bir araya gelmesinden alan ‘propolis’, içeriğinde başlıcaları fenolik asitler, esterler ve flavonoidler olan 300’den fazla bileşeni barındırıyor. Halk böyle olunca salgında bağışıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar propolisli ürünlere rağbet göstermeye başladı.

Düzce Üniversitesi’nde analizleri yapılan Arı Mucizesi propolis pastil ürünü de en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Propolis Pastilin tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olduğunu belirten Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Tıbbi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Arı Mucizesi Akademisi kurucu yöneticilerinden Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, “Emilebilir tablet formunda olan Arı Mucizesi Propolis Pastil, ağızda emilerek tüketilir ve bu sayede tükürük bezlerinin çalışmasına yardımcı olur. Böylece pastildeki propolis ve diğer etkenlerin henüz ağızdayken vücuda nüfuz etmesi sağlanır. Çok çeşitli aromalarla üretilebilen ve genellikle güzel bir tada sahip olan pastiller, tüketim konusunda insanların kolaylıkla ve severek kullandıkları bir üründür. Arı Mucizesi Akademi, tüm Arı Mucizesi Propolis ürünlerinde olduğu gibi pastil formunda da en ideal içeriği oluşturmak için benzersiz bir formül ortaya çıkarmıştır. Propolis; Bor ve Oleuropein gibi içeriklerle bir araya getiren Arı Mucizesi Propolis Pastil, hem tadı hem de içeriğiyle farklı bir pastil deneyimi yaşatır. Mikrobiyoloji, total fenolik, içerik analizi, toksitite ve tüm diğer detaylı analizleri Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilip üretilen yüzde 20 oranında ‘propolis’ içermektedir. Mikrobiyoloji, total fenolik, HPLC, içerik analizi ve tüm diğer detaylı analizleri Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilip üretilen yüzde 30 oranında ‘oleuropein’ içermektedir. Ayrıca, propolis pastil tüm detaylı analizleri Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen saf ‘bor’ içermektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.