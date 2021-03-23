Sohbet esnasında arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

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– Düzce'de sohbet sırasında arkadaşını silahla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Düzce’de meydana geldi. İddiaya göre T.Ç. ve arkadaşı Ertuğrul Ç., Düzce merkezde araç içinde alkol almaya başladı. İki arkadaş arasında sohbet bir anda tartışmaya dönüşünce T.Ç., tabancasını çıkartarak arkadaşı Ertuğrul Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Ertuğrul Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ertuğrul Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, şüpheli T.Ç.'yi gözaltına aldı. T.Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten adam yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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