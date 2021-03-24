Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı 2’si çocuk 4 kişi sobadan zehirlendi

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Düzce'de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hassan Ayyash’a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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