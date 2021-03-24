Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı

Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden Suriye uyruklu 4 kişi, tedaviye alındı.
Olay, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak´ta meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin fertleri, öğle saatlerinde rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fadhaa ve Hassan Ayyash çiftiyle çocukları Ahmet ve İlyas Ayyash´ın karbonmonoksit gazından etkilendiği belirledi. Aile bireyleri ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-24 12:40:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.