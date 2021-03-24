Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı

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Tugay BEKTAŞ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden Suriye uyruklu 4 kişi, tedaviye alındı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak´ta meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin fertleri, öğle saatlerinde rahatsızlandı. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fadhaa ve Hassan Ayyash çiftiyle çocukları Ahmet ve İlyas Ayyash´ın karbonmonoksit gazından etkilendiği belirledi. Aile bireyleri ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-24 12:40:51



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