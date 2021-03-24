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Uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

İHA

Uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

– Düzce'de motorize Yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak isterken otomobili kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Üzerinden ruhsatsız silah ile uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus timleri, korona virüs salgını kapsamında gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaptıkları denetimlerde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmaya başlayan sürücü, ara sokaklara girdiği aracından inmeye çalışırken yakalandı. Sokağa çıkma izni olmadığı belirlenen şahsın üst aramasında ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Aracı otoparka çekilen şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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