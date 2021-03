Rektör Teknofest takımlarıyla bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Teknofest 2021’e katılacak takımlar ve daha öce Düzce Üniversitesi’ni Teknofest yarışmalarında başarıyla temsil eden ve derece alan takımlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gönüllülük esasıyla takımların kurulması ve gelişmesinde büyük emekleri olan akademik danışmanlara teşekkür ederek sözlerine başladı.

Teknofest 2020’de önemli başarılar kazandıklarını dile getiren Rektör Çakar, bu yıl daha büyük enerji ve daha çok takımla başvuruda bulunduklarını ifade ederek, maddi ve beşeri her türlü desteği imkanlar dahilinde sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Önemli olanın aklını ve zihnini bu tür yarışmalara yönlendiren gençler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakar, ilim, bilim ve teknoloji ile ilgilenen neslin her türlü kötü alışkanlıklardan da uzaklaşacağının altını çizdi. Teknolojik çalışmaların Ülkemizin geleceği için büyük yatırım olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Program, Teknofest 2021’e katılacak Düzce Üniversitesi takımlarının akademik danışmanları ve öğrencilerinin görüş ve düşüncelerini paylaşmasıyla sona erdi. Teknofest 2021’e 24 takımla katılacak olan Düzce Üniversitesi, geçen yıla göre başvuru sayısını 3 katına çıkartarak teknoloji yarışmalarında başarı çıtasını her geçen yıl yükseltmeyi hedefliyor.

