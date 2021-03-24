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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk havada sokak hayvanlarına yem desteği

İHA

Soğuk havada sokak hayvanlarına yem desteği

Düzce’de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.
Düzce’yi adım adım dolaşan ekipler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem ve mama takviyesi yaptı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yetişti.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir içi ve Bahçeşehir bölgesinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi, köpek ve kuşların beslenmesi için düzenli olarak yem bırakıyor.
Ekipler hava koşullarına bağlı olarak zorda kalan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

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