Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor

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Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Düzce kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye vardı. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşerken, kent merkezinde park ve bahçeler beyaza büründü. Boş cadde ve sokaklar yağan kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışının yerine yağmura bırakması bekleniyor.

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