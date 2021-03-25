Düzce’de 14 köy yolu kar nedeniyle kapalı

– Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce’nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce’de kar yağışı köy yollarını kapadı. Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili olarak yağan kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Düzce Merkez’de 9, Gölyaka ilçesinde 3, Gümüşova ilçesinde 2 olmak üzere toplam 14 köy yolu kapandı. Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.