Düzce´de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin yolları ulaşıma kapandı. 14 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.Düzce´de iki gündür yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerdeki köylerde 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 15 köy yolu ulaşıma açılırken, 14 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-25 10:26:21



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