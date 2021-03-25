Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı

İHA

Yaşlı nüfus son 5 yılda 22,5 arttı

– Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta, Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mart ayı konferans serisi kapsamında düzenlenen “Yaşlılara Saygı ve Klinik Yaklaşımlar” konulu konferans ilgi ile takip edildi. Tıp Fakültesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Prof. Dr. Bora Büken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim üyeleri, idari personeller ve öğrenciler katılım gösterdi.

“Hayattaki en pahalı şey tecrübedir”
Konferansın açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, dünya toplumunda deneyim, tecrübe ve yaşanmışlıklarından faydalandığımız yaşlılarımıza saygı ve sevginin ifadesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1824 Mart tarihlerinin Yaşlılara Saygı Haftası olarak ilan edildiğini anımsattı. Birçok çalışma ile yaşlıların yalnızlık ve terk edilmişlik duygusuna kapıldıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayıkçı, sağlıklı yaşlanmanın insanların güvenli ve sosyal olarak aktif olacağı bir hayat tarzı ile mümkün olduğunu belirtti. “Hayattaki en pahalı şey tecrübedir” diyen Prof. Dr. Kayıkçı, bu vesile ile tüm yaşlılarımızın haftasını kutlayarak sözü konuşmacılara bıraktı.

Türkiye’nin yaşlı nüfusu yüzde 9,5
Konuşmasına yaşlı ve yaşlılık kavramlarına dikkat çekerek başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Öğretim Görevlisi Esra Usta; yaşlanmanın; yaşın artması, yaşlılığın ise yaşamın belirli bir bölümünü tanımladığını belirtti. Türkiye’de yaşlı nüfusun yüzde 9,5 oranında olduğunu dile getiren Usta, son 5 yılda yaşlı nüfusunun yüzde 22,5 arttığına dikkat çekti. Sağlık bakım sisteminin en büyük tüketicilerinin yaşlılar olduğunu ifade eden öğretim görevlisi Usta, yaşlandıkça bakımın genellikle karmaşık hale geldiğini ve sağlık hizmetlerinin bu karmaşıklık için hazırlıksız olduğuna vurgu yaptı. Yaşlıların daha fazla hastane hizmetlerinden yararlandığı bilgisini paylaşan Usta, “ 65 yaş üstü nüfus; 4045 yaş nüfusuna göre 3 kat daha fazla yatıyor. Hastane hizmetlerinin en büyük kullanıcısı 85 yaş üstü yaşlıların hastanede kalış günleri daha uzun ve yeniden yatış oranları yüksek. Türkiye’de acil servise başvuran yaşlı hasta oranı yüzde 1215 aralığında” diye konuştu.
Hastaların hastaneye yatışı, zorlu davranışları arttırdığına işaret eden Usta, bu durumun birey merkezli bakımın önemini ortaya çıkardığını ifade etti. Birey merkezli bakımın ihtiyaçları, seçimleri, ilişkileri, görevleri ve istekleri ile hastayı merkezine yerleştirdiğini dile getiren Esra Usta, bu yaklaşım ile rutin tedavi ve bakım uygulamalarında daha çok konuşarak iletişim kurmaya çalışan yaşlı hastalara karşı davranışları daha olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Yaşlı dostu sağlık sistemi ile daha iyi sağlık çıktısı, daha az israf
“Yaşlı Dostu Sağlık Sistemleri” hakkında sunum yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı Dr. Öğretim Üyesi Serap Bayram da, bu sağlık sistemlerinin yaşlı yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını ifade etti. Bu sistemde yaşlı yetişkinler için daha iyi sağlık çıktılarını, daha az israfı ve uygun maliyetli hizmetlerin daha fazla kullanımının hedeflendiğini belirten Dr. Bayram, bu bağlamındaki geriatri modelleri ile yaşlı yetişkinlerin mümkün olduğunca bağımsız olarak evde veya en az kısıtlayıcı ortamda kalmasına izin vermek için, yaşlı yetişkinlerin bakımına rehberlik edildiğini ifade etti. Yaşlı dostu sağlık sistemlerinin fonksiyonel engelliliği önleyerek yaşam kalitesini mümkün olduğunca koruduğunu kaydeden Dr. Serap Bayram, yaşlı yetişkinlere yönelik sağlık bakımıyla ilgili zararların da önemli ölçüde azaldığını dile getirdi. Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve konuşmacılara plaket takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan ve bitki türleri azalıyor
YEREL HABERLER Hayvan ve bitki türleri azalıyor
Düzce´de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Düzce´de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Düzce’de 14 köy yolu kar nedeniyle kapalı
YEREL HABERLER Düzce’de 14 köy yolu kar nedeniyle kapalı
Artan vaka sayıları kafe sahiplerini tedirgin ediyor Kafe sahipleri tekrar kapanmamak için vatandaşlara çağrı yaptı
YEREL HABERLER Artan vaka sayıları kafe sahiplerini tedirgin ...
Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor
YEREL HABERLER Mart ayında lapa lapa kar yağışı sürüyor
Düzce heyetinden Rıfat Hisarcıklıoğluna ziyaret
YEREL HABERLER Düzce heyetinden Rıfat Hisarcıklıoğluna ziyaret
Soğuk havada sokak hayvanlarına yem desteği
YEREL HABERLER Soğuk havada sokak hayvanlarına yem desteği
Pandemi nedeniyle kapanmıştı Çocuk kulübü anasınıfı kayıtları başladı
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle kapanmıştı Çocuk kulübü anasınıfı ...
Rektör Teknofest takımlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Teknofest takımlarıyla bir araya geldi
TEM'de hasta sevki yapan ambulansla otomobil çarpıştı Kazada ambulansta bulunan polis memuru ve hasta yaralandı
YEREL HABERLER TEM'de hasta sevki yapan ambulansla otomobil ...
Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza kesildi
YEREL HABERLER Kaçmaya çalışan sürücüye aracının değeri kadar ceza ...
Uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs gözaltına ...
Aranması olan şahıslar otelde yakalandı
YEREL HABERLER Aranması olan şahıslar otelde yakalandı
Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedaviye alındı
Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı 2’si çocuk 4 kişi sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı 2’si ...
Propolis alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli? Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş: “Propolis çok kullanıldığında fayda değil, zarar verir” “Çok su içmek zehirlediği gibi fazla doz uygulamak da zarar verir”
YEREL HABERLER Propolis alırken ve kullanırken nelere dikkat edilmeli? Prof. ...
Düzce´de kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Düzce´de kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma ...
Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Lapa lapa yağan kar ile birlikte görüş mesafesi 20 metreye düştü
YEREL HABERLER Mart karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü Lapa lapa ...
Kar yağıyı köy yollarını kapadı Düzce’de gece başlayan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kar yağıyı köy yollarını kapadı Düzce’de gece ...
Düzceli bilardocular şampiyonaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Düzceli bilardocular şampiyonaya hazırlanıyor
Düzce TSO Yönetiminden Keşir’e ziyaret
YEREL HABERLER Düzce TSO Yönetiminden Keşir’e ziyaret
Şarampole uçan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şarampole uçan otomobil takla attı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını izleyenler canlı yayın yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı, kurtarma çalışmalarını ...
Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi'nde geleneksel tıp üretimi başladı