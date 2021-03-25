Polisten uyuşturucu baskını Çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Camikebir Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 240 adet extacy hap, 5 gram extacy hap parçaları, 2 parça halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi, 193 parça 290 gram afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 3 bin 735 TL para ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan bir tomar yeşil renkli naylon poşet ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak Kullanmak' suçundan ayrıca adli işlem yapıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.