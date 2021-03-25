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Aniden ısınan yer altı suyu korkuttu

DHA

Aniden ısınan yer altı suyu korkuttu


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de bir akaryakıt istasyonunda araçların yıkanması için kullanılan sondajla çıkarılan yer altı suyu aniden ısındı. Suyun aşırı sıcak olduğunu fark eden çalışanlar Düzce'nin birinci derece deprem bölgesinde olması nedeniyle tedirgin oldu. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Dr. Şeref Karadeniz incelenmek üzere sudan numune aldı.
Çoban mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda sondaj yöntemi ile çıkarılan, yıllardın araç yıkamakta kullanılan su, dün sabah saatlerinde aşırı derece ısındı. İstasyon çalışanları suyun ellerini yakacak derecede ısındığını fark etti. İstasyon çalışanları Düzce´nin birinci derecede deprem bölgesi olması ve suyun ısınmasının deprem habercisi olduğunu düşünerek tedirginlik yaşadı. Bilgi verilen Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde görevli Dr. Şeref Karadeniz, istasyona gelerek incelemek üzere sudan numune aldı.
İstasyon sahibi Fahrettin Yıldırım, suyun ısınmasıyla önce şaşırdıklarını daha sonra paniğe kapıldıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 4 yıldır biz bu işletmeyi çalıştırıyoruz. Ne yaz ne kış hiç başımıza gelmemişti. Bugün böyle bir durumla karşılaşınca üniversiteye haber verdik. Hocalarımız incelemek için su örnekleri aldılar. Bunun tabiat olayı mı? Yoksa başka bir durum mu var merak ettiğimiz için üniversiteden yardım istedik. El yakacak kadar suyun ısınması bize ilginç geldi. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Düzce deprem bölgesi onun için paniğe kapıldık" dedi.
`İLK İZLENİMİMİZ BİR TERMAL AKINTI KARIŞMIŞ OLABİLİR"
Sudan numune alan Dr. Şeref Karadeniz incelemeler yapacaklarını belirterek, "Suyun içindeki iyonları, metal içeriğini belirlemek için yerinde olan ölçümlerimizi gerçekleştirdik. Daha ileri ölçümleri ise merkezde yapmak üzere örneklerimizi aldık. Örneklerin laboratuvarda analizlerini gerçekleştirdikten sonra çok daha detaylı suyun içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. İlk belirlemelere göre kuyu suyu olarak değerlendiriliyor. Bir termal akıntıya karışmış olabilir. İlk aşamada bu durum oluşuyor. Ama bunu anlamak için suyun izlenmesi, daha detaylı analizlerin yapılarak termal su özelliğinde olup olmadığının anlaşılması için tetkiklerimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra suyun niteliği hakkında kesin bilgilere varabileceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-25 12:27:28

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