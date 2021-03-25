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Kahvehaneciler, eğlence amaçlı oyunların oynanmasını bekliyor Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Ataseven: "Kahvehanelerimizde eğlence amaçlı oyunların oynanmasını talep ediyoruz, oyunlar açılmadığı sürece bizim kahvehanelerimiz çiçeksiz bahçeden ibarettir"

İHA

Kahvehaneciler, eğlence amaçlı oyunların oynanmasını bekliyor Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Ataseven: "Kahvehanelerimizde eğlence amaçlı oyunların oynanmasını talep ediyoruz, oyunlar açılmadığı sürece bizim kahvehanelerimiz çiçeksiz bahçeden ibarettir"

Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası Osman Ataseven, pandemi sürecinde kahvehanecilerin yaşadıkları sorunları atlatabilmeleri için eğlence amaçlı oyunların da yeniden serbest bırakılmasını istedi. Ataseven, "Oyunlar açılmadığı sürece bizim kahvehanelerimiz çiçeksiz bahçeden ibarettir" dedi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 16 Mart 2020 tarihinden sonra kepenklerini kapatan ancak zaman zaman kısıtlamalar çerçevesinde açılıp yeniden kapanan kahvehaneciler, kontrollü normalleşme sürecinde de alınan önlemlerle çalışmalarını sürdürüyor. Alınan tedbirler çerçevesinde kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri kabul edilen, eğlence amaçlı oyunların yasaklandığı kahvehanelerde, esnaf sadece çay satabiliyor.

"Kendi aşımızı kazanmak istiyoruz"
Esnafın bu kısıtlamalar sebebiyle olumsuz yönde etkilendiğini kaydeden Düzce Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Osman Ataseven, şu ifadeleri kullandı:
"Üzülerek söylüyorum. Arkadaşlarımızın gelirleri olmadığından dolayı giderlerini karşılamak için kimisi arabasını sattı, elinde avucunda satabileceklerini sattı. Çok üzülüyorum ama bir arkadaşımızın da evini sattığını biliyorum. Hayatlarını bu şekilde devam ettirmeye çalıştılar. Devletimizin ve belediyemizin vermiş olduğu ufacıkta olsa yardım bizim arkadaşlarımızı memnun etti. Ancak bizi taşıma suyla hayatımızı idame ettiremiyoruz. Biz işimizi istiyoruz. Bizde diğer esnaflar gibi kendi işimizi, kendi aşımızı kazanmak istiyoruz. İstihdam oluşturmak istiyoruz. Çünkü bizler kahvehanelerimizde, çay ocaklarımızda, kafelerimiz de istihdam oluşturan bir kesimiz. En az çay ocaklarımızda, kahvehanelerimizde 234 kişi istihdam etmek zorunda. Şu pandemi döneminde işimizi de kaybettik, aşımızı da kaybettik. Şu anda üyelerimiz bu durumda kendilerine bakamıyor. İşlerimizi yeniden eski haline getirebilmek için ülke genelinde federasyonumuza bağlı tüm üyelerimiz adına oyunlarımızın açılmasını talep ediyoruz. Oyunlar açılmadığı sürece kahvehaneci esnafımız komadan çıkamayacak"

Kahvehanecilerin talepleri
Kahvehaneci esnafının taleplerini anlatan Ataseven, sözlerine şöyle devam etti:
"Kahvehanelerimizde eğlence amaçlı oyunların oynanmasını talep ediyoruz, oyunlar açılmadığı sürece bizim kahvehanelerimiz çiçeksiz bahçeden ibarettir. Talebimiz ücretli spor kanallarının şartlarının düzenlenmesi. Çünkü o kanallar pahalı. Kahvehanelerimizin açma kapama saatleri sabah 07.00 akşam 19.00. Ancak maçlar akşam oynanıyor. Akşam kahvehanelerin kapanması ise esnafımızı mağdur ediyor. Esnafımızın durumu ciddi olarak sıkıntıda olduğu için en az 6 ay 7 ödemesiz ve faizsiz kredi talebimiz var. Esnafımızın SGK, bağ kur, vergi, sigorta primlerinin 1 yıl faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Esnafımızın ödemiş olduğu kira stopajı, KDV, muhtasar vergi, eğlence vergisi, tabela ve çevre temizlik vergilerinin ertelenmesi talep ediyoruz. Elektrik, su, doğalgaz vs. faturalarının pandemi süresince ertelenmesini istiyoruz. Ödenemeyen faturalardan dolayı esnafımızın elektrik ve suyunun kesilmemesi, doğalgaz aboneliğinin iptal edilmemesini, sektörümüz işletmelerinin de KOSGEB kredisi kapsamına alınmasını, esnafımıza yapılan gelir kaybı desteklerinin en az 3 ay süre uzatılmasını talep ediyoruz. Açık olan kır bahçesi gibi yerlerde yapılan nişan/nikah ve düğünlerde sürenin uzatılması ve katılımcı sayısının mekanın büyüklüğüne göre arttırılmasını da istiyoruz. Esnafımız adına gelir kaybı desteğinin 3 ay daha uzatılması başlıca taleplerimizdir"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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