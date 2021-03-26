Vali Atay Zonguldak’ta

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– Düzce Valisi Cevdet Atay, Zonguldak Valisi Mustafa Tutunmaz’ı ziyaret etti.

Komşu iki ilin valisi bir araya geldi. Vali Cevdet Atay, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Atay, Tutulmaz ile bir süre görüşüp, fikir alışverişinde bulundular.

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