Uğur Okulları bursluluk sınavı yapıldı

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan ve 20212022 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı okullarda yüz yüze gerçekleştirildi.

Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği bursluluk sınavı 2526 Mart 2021 tarihlerinde yapıldı. Okullarda, pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze düzenlenen sınav, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine önemli katkı sağladı.

Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi Kurucusu Gökhan Sarıgül, Uğur Okulları olarak her yıl yaptıkları bursluluk sınavının bu yılki ayağını 2526 Mart tarihinde gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu sınavlarda bursluluk dediğimiz zaman insanların aklına hep vakıf okullarında yüzde yüz burs her öğrenciye verilir, bizim okulumuzda ise başarılı olan belirli bir derecenin üzerindeki öğrencilerimize bu bursluluklar verilir. Sınava katılan öğrenciler başarı oranlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak” dedi.



Öğrenciler tek tek alındı

Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen sınavda tüm öğrenciler HES Kodu ile yüz yüze sınavına girdi. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirildi.

