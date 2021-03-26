40 gün 40 hadis yarışmasında derece girenlere ödül

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Düzce Gençlik Merkezi’nin ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği ’40 Gün 40 Hadis’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Gençlik Merkezi 65 ortaokul öğrencisine 40 gün boyunca 40 hadis ezberlemeleri için açtığı yarışmanın sonunda 40 hadisi ezberleyen 23 öğrenciye başarı ödülü verdi.

Düzce Gençlik Hizmetleri Müdürü Aytekin Keleş, Düzce Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ‘40 Gün 40 Hadis’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

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