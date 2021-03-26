50 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü nefes kesen operasyonla kurtarıldı



Tezcan SOLMAZ/YIĞILCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Yığılca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan yaklaşık 50 metre yuvarlandı. Yaralı sürücü UMKE ve jandarma ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca'ya bağlı Geriş köyünde meydana geldi. Düzce yönüne giden Nuri Yeşilyurt yönetimindeki 81 BZ 777 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobilin sürücüsü Yeşilyurt, yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Yeşilyurt, telefonla güvenlik güçlerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kaza yerine UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüyü almak için taşıma tahtası ile kaza yerine indi. Tahtaya yatırılan yaralı Yeşilyurt, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından iple bağlanarak yukarıya çekildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri Yeşilyurt, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ

2021-03-26 14:45:06



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