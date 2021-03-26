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Kaygan yolda minibüs devrildi: 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybedince kanala devrildi

İHA

Kaygan yolda minibüs devrildi: 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybedince kanala devrildi

– Düzce’nin Yığılca ilçesinde seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Akçaören köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Ö. idaresindeki 07 N 9826 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün Akçaören köyü sapağını geçmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki sulama kanalına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen araç içerisindeki iki kişiye olay yerinde müdahale yaptı. Devrilen araçtan hafif yaralı çıkan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tek şeritten verilen DüzceYığılca yolu, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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