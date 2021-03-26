Durdurulan araçtan cinsel içerikli haplar çıktı

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– Düzce'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilden cinsel içerikli haplar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobil içinde yapılan sorgulamalarda 1676 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıs hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.



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