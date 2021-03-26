D-655 karayolunda yol çalışması uzun kuyruk oluşturdu

DüzceAkçakocaZonguldak D655 karayolu Çiçekpınar mevkiinde yaşanan çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle çalışma başlatılırken uzun araç kuyruğu oluştu.
D655 Karayolu Akçakoca Çiçekpınar Köyü mevkii Düzce istikametinde sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede hemen güvenlik önlemi alırken alanda çalışmada başlatıldı.
Düzce Valiliğinden yapılan uyarıda D655 karayolu AkçakocaDüzce istikameti Çiçekpınar Köyü mevkiinde yapılacak yol çalışması nedeniyle Saat 18.00’dan itibaren 1 saat trafiğe kapatılacağı Düzce istikametine araç geçişine müsaade edilmeyeceği bildirildi. Yol çalışması nedeniyle ise uzun araç kuyruğu oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.