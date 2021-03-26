Otomobilin çarptığı kadın havaya fırlayıp, kaputun üzerinde sürüklendi; o anlar kamerada

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, bir otomobilin, aniden yola çıkan Ayşe Pehlivan'a (55) çarptığı kazada havaya fırlayıp, kaputun üzerine düşen talihsiz kadın metrelerce sürüklenerek yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, öğlen saatlerinde Düzce Cumhuriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Abdullah Ü. yönetimindeki 34 VDM 46 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta aniden yola çıkan Ayşe Pehlivan´a çarptı. Pehlivan, çarpmanın etkisiyle havalanıp, kaputun üzerine düşerek metrelerce sürüklendi. Yaralanan Pehlivan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-26 19:13:57
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