Düzce D-655 karayolu heyelan nedeni ile yol trafiğe kapatıldı

– Düzce D655 karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyen araçlardan Zonguldak'a gidecek olanlar Sakarya’ya, Zonguldak’tan gelecek olanlar ise Ankara’ya yönlendiriliyor.
Düzce D655 karayolunda yoğun yağış sonrasında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında her iki şeritte trafiğe kapatıldı. Düzce Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "AkçakocaDüzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökmesi meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır.? ?Akçakoca dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir.? Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.