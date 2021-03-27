İnşaat firmasına geldiler; 1 kişiyi bıçakla, 4 kişiyi de silahla yaraladılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de bir inşaat firmasına gelen kişiler, borçalacak meselesi nedeniyle tartıştığı 5 kişiden 1'ini bıçakla, 4'ünü de silahla bacaklarından yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Düzce Rasim Betir Paşa Bulvarında bulunan bir inşaat şirketinin irtibat bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya´dan gelen kişiler, inşaat şirketinde bulunan N.B., T.R., E.A., S.O. ve E.Ç. ile borçalacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası bu kişiler, E.Ç.'yi bıçakla yaraladıktan sonra silahlarla 4 kişiyi bacaklarından vurdu. Şüpheliler olay sonrası otomobillerle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay sırasında aynı irtibat bürosunda bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-03-27 01:32:31
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