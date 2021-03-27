Meralarda gübreleme devam ediyor

– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda 22 ton organik gübre uygulaması yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için gübreleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cumayeri’nin Avlayan Köyü’nde, Çilimli’nin Esenli Köyü’nde, Gölyaka’nın Esen Mahallesi’nde Ağa Mahallesi’nde, Karaderehasanağa’da, Üçyol’da ve Bahçeköyleri olmak üzere toplam bin 857 dekar alanda mera alanında ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için 22 ton 950 kilo organik gübre uygulaması yapıldı.

Ayrıca Düzce’de bugüne kadar toplam 29 köyde 10 bin 122 dekar alanında mera ıslahı ve amenajmanı projesi uygulandı. Ayrıca bin 540 dekar alanda da mera ıslahı ve amenajmanı projesi çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.