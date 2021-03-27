Kedi köpek 58 kişiyi hastanelik etti

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– Düzce’de Şubat ayında 58 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Şubat ayında 58 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması neticesinde sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 58 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede neticesinde kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

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