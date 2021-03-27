Düzce’de aşılanan sayısı 73 bine ulaştı

– Düzce’de korona virüs sonrasında aşılanan sayısı 73 bine ulaştı.

Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Covid19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anlık takip edilebiliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Aşı uygulamasının başladığı 25 Ocak’tan bu zamana kadar Düzce’de toplam 41 bin 593 kişiye 1. doz Covid19 aşısı yapıldı. Düzce’de ayrıca 31 bin 821 kişiye de 2. doz Covid19 aşısı yapıldı. İl genelinde toplamda 73 bin 414 kişiye Covid19 aşısı uygulandı. Aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor.

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