Düzce Zonguldak yolu çöktü Araç trafiğinin olmaması faciayı önledi Heyelanın korkutucu boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

– Düzce Zonguldak karayolunda dün meydana gelen heyelan sonrasında yol gece saatlerinde tamamın çöktü. İki şeritli yol kayboldu.

Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolu çöktü. Bölgede meydana gelen aşırı ağış sonucu ilk önce yolda çatlak meydana geldi. Ardından ise yağışında devam etmesi ile birlikte gece saatlerinde Akçakoca’dan Düzce istikametine yol tamamen çöktü. Heyelanın korkutucu boyutu ise gün ağırınca daha da ortaya çıktı. Karayolları yetkilileri yolda incelemelerde bulundu.



Küçük araçlar köy yollarına büyük araçlar ana yollara yönlendiriliyor

Bölgede meydana gelen çökme nedeniyle trafik köy yollarına yönlendirildi. Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaeli Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Heyelan sonrasında yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.