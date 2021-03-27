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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksek kazanç amaçlayan işletmelerde sıkı üretim takibi şart

İHA

Yüksek kazanç amaçlayan işletmelerde sıkı üretim takibi şart

– Üretim süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilmek için, etkin kontrolün gerekliliğini vurgulayan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, üretim yapan işletmeleri yüksek kazanç için üretim süreçlerini sıkı takibe davet etti.
Üretim sürecinin takibi bir işi başarılı kılmak için temel unsurlardan biri olduğunu belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, işletmelerin gelir ve giderlerini kontrol etmenin işletmeciler için önemli olduğuna vurgu yaptı. Veli, “Hammadde girişi ve ürün çıkışı gibi hareketler kağıt üzerinde kontrol etmek kolay görünebilir. Ancak uygulama ve sonuç açısından farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her işletmenin genel giderleri vardır. Gelir ve giderleri ölçmek için aynı zamanda iyi bir takip mekanizması ve yazılım desteği sağlanmalıdır. Bu nedenle, envanter yöntemleri, stok, hammadde ve ürün çıkışı gibi hareketler hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde karzarar hesaplamalarında hata yapma şansı ortadan kalkabilir ve kar oranı ciddi derecede artabilir” dedi.
Genel Müdür Veli, sürecin kontrol altında tutup maksimum kar elde edilmesi için otomasyona geçilmesi büyük kolaylık sağlayacağını ekledi. Veli, otomasyonu sağlayan üretim programları mevcut olduğunu, işletmelerin, üretim programlaması sayesinde uygun kalitede, hatasız, doğru maliyet analizi ve planlaması ile sistem kaosuna neden olmadan ürünlerin üretimini sağlayabileceğini aktardı.
Öte yandan Bilsoft Yazılım 2005’ten beri işletmelerin gelirgider, stok takibi, üretim hareketleri otomasyonu gibi dijital dönüşümlerinde 95000’nin üzerinde kullanıcısına desteklerini veriyor. Geliştirdiği üretim modülü ile de işletmelerin detaylı üretim raporları, ham madde ekleme, ürün oluşturma ve sorgulama gibi büyük kolaylıkları sağlayarak KOBİ’lerin kayıplarını en aza indirerek karların artmasını sağlıyor.

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