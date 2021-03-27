Çöken Düzce Zonguldak yolunda inceleme Düzce Zonguldak yolunda çalışma 3-4 gün sürecek

– Düzce Zonguldak karayolunda meydana gelen çökme nedeniyle bölgede Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları yetkilileri inceleme yaptı. Vali Atay, “Hızlı bir şekilde geçiş sağlanacak, bu da 34 günü bulacak” dedi.

Düzce’yi Karadeniz’e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce Zonguldak karayolunda aşırı yağışlar sonrasında duble yol gece saatlerinde tamamen çöktü. Heyelanın meydana geldiği alanda Düzce Valisi Cevdet Atay ve Karayolları yetkilileri alternatif yol güzergahı ile ilgili incelemeler yaptılar.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Vali Cevdet Atay, çalışmaların hemen başlayıp hızlı bir şekilde geçişin sağlanacağını belirterek, “Akçakoca Düzce Karayolunun 6. kilometresindeyiz. Heyelan dün geceden itibaren etkisini arttırdı. Arkadaşlar zamanında tedbirlerini aldı yolu trafiğe kapadı. Jandarma ve Polis ekiplerimiz hem Düzce tarafından hem de Akçakoca tarafından yolu trafiğe kapadı. Karayolları yetkilileri buradalar. Hızlı bir şekilde geçiş sağlanacak, buda 34 günü alacak. Ondan sonrada burada kalıcı yapımım işlerine hızlı bir şekilde başlayacaklar. Çünkü burası önemli bir yol, ticarete yönelik ciddi bir yol. Karayolları hızlı bir çalışma yapacak” ifadelerinde bulundu.

Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçlar Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçlar ise Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri yönünde uyarı yapılıyor. Yol güzergahında kurulan jandarma güvenlik noktasından büyük ve tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, küçük araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

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