Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (1)

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Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya´nın Kocaali ilçesi arasındaki Edilli mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden otobüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-03-27 20:03:55



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