Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (2)- Yeniden 



Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde eski İstanbul karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Araçların D-655 yolundaki heyelan nedeniyle yönlendirildiği eski İstanbul yolunda meydana gelen kazanın ardından karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya´nın Kocaali ilçesi arasındaki eski İstanbul karayolunun Edilli mevkisinde meydana geldi. D-655 yolunda heyelan nedeniyle araçların yönlendirildiği eski İstanbul yolu olarak bilinen Akçakoca ile Sakarya arasındaki yolda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametine giden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 ANB 135 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 14 AAY 823 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil büyük hasar görürken, otobüs ise çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durdu.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 3´ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Barıyerlere çarparak duran otobüste ise 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından amblanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlanıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-03-27 20:52:08



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