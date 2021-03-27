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Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)

DHA

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)


ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ 
Düzce´nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN
2021-03-27 21:20:56

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