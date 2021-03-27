Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Düzce´nin Akçakoca ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sürücü Fuat Karagöz ile Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-03-27 21:20:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.