Heyelan bölgesinde alternatif yol yapım çalışmalarına başlandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE ile Zonguldak arasındaki D-655 yolunda 2 gün önce meydana gelen heyelanın ardından alternatif yol yapım çalışmalarına başlandı.

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 yolu Çiçekpınar mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. 85 metrelik bölümünde meydana gelen çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla Akçakoca´dan Düzce´ye gidecek olanlar köy yollarını ya da Sakarya yönünü kullanmaya başladı. D-655 yolunda yoğun olan trafiğin köy yollarına verilmesiyle sürücüler güçlük yaşarken, alternatif yol yapım çalışmaları başladı.

Karayolları ekipleri, Zonguldak yönünde yaptıkları teknik incelemede bu şeridin yoğunluğu kaldırabileceğini tespit etti. Ulaşımın rahatlaması için karayolunun Zonguldak şeridine paralel fındık bahçelerinin içinden alternatif yol yapım çalışmalarına başladı. Bu sayede çöken 85 metrelik yolda çalışmalar tamamlanana kadar ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanacak. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-03-28 14:13:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.