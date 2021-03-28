Sıcak hava pahalıya patladı Sıcak havayı görünce kısıtlamayı unutanlar cezadan kaçamadı

– Düzce'de hafta boyunca etkili olan sağanak, kar yağışı ve soğuk havanın ardından sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükselince, sıcak havayı fırsat bilip sokağa çıkanlar kısıtlamayı unuttu. Yapılan uygulamada, 12 kişiye 41 bin 628 TL para cezası uygulandı.

Düzce'de hafta boyunca etkili olan sağanak, kar yağışı ve soğuk havanın ardından sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükseldi. Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. D100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, sıcak havayı fırsat bilip kısıtlamayı ihlal edenler denetlendi. Güzergah üzerinde 21 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 12 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edildi. Şahıslara, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereğince kişi başı 3 bin 469 TL'den 41 bin 628 TL para cezası uygulandı.



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