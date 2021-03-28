Milli sporcular sokak hayvanları için seferber oldu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde muay thai milli takım sporcuları sokağa çıkma kısıtlamasında düzenledikleri etkinlikle, sokak hayvanlarını hem besledi, hem de aşılarını tamamladı.

İçlerinde köpek eğitmenlerinin de bulunduğu sporcular, Cumayeri ilçesinde belediye tarafından hazırlanan barınaktaki sokak hayvanları için harekete geçti. Milli takım Antrenörü Muhammet Bişkin tarafından düzenlenen etkinlikte, milli sporcular şehir merkezinden aldıkları etlerle barınaktaki hayvanları besledi. Hayvanları besledikleri sırada 10'a yakın yavru köpekte uyuz ve parazitlerin oluştuğunu tespit eden sporcular, veterinerden aldıkları uyuz ve parazit aşılarını köpeklere uyguladı.

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