Vali Atay, heyelan bölgesindeki yol çalışmalarını inceledi

DüzceZonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, "İşin bir an önce bitirilmesi konusunda gerekli talimatı verdim" dedi.

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan DüzceZonguldak karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol çift şeritli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yapılan alternatif yol çalışmaları da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ile birlikte bölgede inceleme yaptı. Çalışmaların sürdüğüne değinen Atay, "Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi ve yolu bir an önce hizmete açmak için, başta karayolları ve tüm birimlerimiz gayretle çalışmaktadır. İşin bir an önce bitirilmesi konusunda gerekli talimatı verdim" dedi.



