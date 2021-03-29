Rektör Çakar, “İnternetin keşfi ile dünya bambaşka bir noktaya geldi”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, son 100 yılda önemli bir değişim süreci yaşandığını özellikle internetin keşfi ile dünyanın bambaşka bir noktaya gittiğini belirtti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mühendislikte İnovasyon Topluluğu tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “İnovasyon Yönetimi ve İnovasyon Kültürü” başlıklı programa konuk oldu. Düzce Üniversitesi Mühendislikte İnovasyon Topluluğu Başkanı Mehmet Can Orhan moderatörlüğünde gerçekleşen programda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, son 100 yıldır önemli bir değişim süreci yaşandığını ifade ederek özellikle internetin keşfi ile dünyanın bambaşka bir noktaya gittiğini belirtti.

Eski dünya düzeninde bir değişimin meydana gelmesinin 10 yıllar alırken, yeni dünya düzeninde bu sürenin 1 yıla kadar düştüğüne dikkat çeken Rektör Çakar, yeni dünya düzeni ile birlikte sınırların ortadan kalktığını ve teknolojinin sıklıkla yenilendiğini sözlerine ekledi. Küreselleşme ve değişim süreci ile rekabetin yolu ve yönteminin de değiştiğinin altını çizen Prof. Dr. Çakar, yeni nesli zorlu bir rekabet sürecinin beklediğini dile getirdi. Bazı mesleklerin tarihe karışacağını ve bazı mesleklerin ise tanımının değişeceğini söyleyen Çakar, çağın herkese benzer fırsatlar sunarken, fark edilmek ve rekabet avantajı oluşturmanın yenilik üretmekten geçtiğini vurguladı.

“Değişimin olumlu özelliklerini almaz, olumsuz etkilerini silmezsek etik bir girdabın içine girmiş oluruz” sözleriyle açıklamalarına devam eden Rektör Çakar, rekabeti ve küreselleşmeyi teknoloji mecrasına çekmenin ve bizi biz yapan değerlere yönelik değişim hareketlerini bertaraf etmenin önemi üzerinde durdu.

Yenilikçi ortamların oluşturulmasıyla yenilik kültürünün gelişeceğini ifade eden Prof. Dr. Çakar; iletişim kanallarını açık tutma, esnek örgüt yapısı, risk alma cesareti ve kendini ifade etme stratejisinin de yenilikçi anlayışa büyük katkı sunacağını kaydetti.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere; yabancı dil öğrenme, kendilerini geliştirme ve rekabet avantajı elde edebilecekleri hobiler oluşturma noktasında önemli tavsiyelerde bulunarak sözlerini sonlandırdı.

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