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– Düzce’nin Camikebir Mahallesinde sabah saatlerinden bir kişi doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi.

Olay Düzce’nin Camikebir Mahallesi Alemdar Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre M. Ü. isimli genç doğalgaz borusuna bağladığı iple canına kıymak istedi. Yakınları tarafından fark edilen ve kurtarılan genç ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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