Büro Memur-Sen’de Yılmaz güven tazeledi

– Büro MemurSen Düzce Şubesi’nin 5. Olağan kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Mahmut Gazi Yılmaz güven tazeleyerek tekrar başkan oldu.

Düzce’de yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdüren MemurSen’in alt kollarından birisi olan Büro MemurSen’de 5. Olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. MemurSen Düzce İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kongrede Divan başkanlığını MemurSen İl temsilcisi Ömer Faruk Çelebi, Şaban Coşkun ile Cihan Özal yaptı. Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Mahmut Gazi Yılmaz tekrar seçilerek güven tazeledi. Yapılan seçim sonrasında Başkan yardımcılığına Yılmaz Yıldırım, Arif Balıkçı, Mustafa Enis İnan, Yunus Sivrikaya, Cemalettin Yıldız ve Altuğ Kuru seçildi.

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