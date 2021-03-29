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– Düzce’nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaban hayata yem bırakıldı.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmuş, yer yer kar kalınlıkları 1 metreye ulaşmıştı. Yaban hayatta bulunan canlıların yemek bulma konusunda sorun yaşayabileceğini düşünen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlara yem bırakma çalışması gerçekleştirdi. Yer yer araçla ulaşamadıkları yerlerde yürüyerek ilerleyen ekipler doğal hayata 9 bin 585 kilogram yem bıraktı. Kar yağışı sebebiyle ihtiyaç duyulan alanlara yemleme çalışmalarına devam edecek olan ekiplere bazı firmalarda destek veriyor.

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